Política de privacidad de ComCash

ComCash Exchange Service respeta y protege la privacidad de sus clientes. En esta Política de Privacidad ("Política"), explicamos cómo tratamos la información que recibimos cuando le proporcionamos acceso a nuestros servicios. Le rogamos que lea detenidamente esta Política de privacidad antes de utilizar cualquiera de los servicios de ComCash.

Contenido del documento

La Política se presenta en su versión más actual. ComCash podrá modificar unilateralmente la Política a lo largo del tiempo, incluso para adaptarla a los últimos cambios en la legislación aplicable y la práctica judicial. Todas las modificaciones entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación en esta página, a menos que se especifique un período diferente en el texto de las modificaciones. Haremos todo lo posible por organizar medios adicionales para notificar a los usuarios los cambios introducidos en la Política, pero le rogamos que compruebe periódicamente la versión más reciente en el sitio web.

1. ¿Qué información recogemos?

Dependiendo del servicio que desee utilizar, podemos recopilar los siguientes tipos de información: dirección de correo electrónico, registros de transacciones, datos recogidos a través de cookies y tecnologías similares.

Podemos recopilar información sobre su dispositivo, incluyendo, cuando sea posible, su dirección IP, sistema operativo y tipo de navegador, con fines de administración del sistema, resolución de problemas y mejora del servicio. Se trata de datos estadísticos sobre las acciones y patrones de navegación de nuestros usuarios que no identifican a ninguna persona.

Nuestro sitio web también puede utilizar cookies. Esto nos ayuda a analizar las sesiones de las visitas a nuestros servicios y nos permite ofrecer un mejor producto.

El usuario tiene derecho a rechazar o limitar el uso de cookies. En este caso, solo utilizaremos las cookies necesarias para el funcionamiento del sitio web (cookies técnicas y de sesión).

2. ¿Por qué recogemos sus datos personales?

Recogemos la cantidad mínima de datos personales necesarios, apoyando su derecho a la privacidad.

Al aceptar esta Política de privacidad, nos autoriza a utilizar su dirección de correo electrónico para ponernos en contacto con usted y transmitirle ofertas para una mayor cooperación. Siempre puede pedirnos que dejemos de enviarle correos electrónicos. Tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico que nos facilite no será utilizada por ComCash con fines engañosos ni compartida con terceros con fines de marketing.

También podemos utilizar el correo electrónico para proporcionar asistencia al cliente.

Procesamos su información técnica y las cookies con fines estadísticos y analíticos para mejorar el nivel de servicio que recibe en el sitio web de ComCash.

No utilizamos el tratamiento automatizado de datos personales para tomar decisiones que tengan consecuencias jurídicas para el interesado o que afecten a sus derechos e intereses legítimos.

Garantizamos que nunca compartimos directamente la información personal de los usuarios a cambio de una remuneración monetaria. ComCash no compartirá, venderá, alquilará ni prestará ninguna información personal a terceros.

3. Base jurídica para el tratamiento de sus datos personales

En conjunto, nos basamos en los siguientes fundamentos para el tratamiento de los datos:

Su consentimiento expreso e informado a la Política de Tratamiento de Datos Personales manifestado a través de los formularios de consentimiento;

Nuestro interés legítimo.

Por lo general, obtenemos su consentimiento para tratar los datos personales de conformidad con la Política. Sin dicho consentimiento, podemos poner fin a su acceso a los servicios o limitar significativamente la funcionalidad de los mismos.

4. Transferencia de información personal a terceros

ComCash no recopila ni procesa datos personales para verificar la identidad. No realizamos actividades de verificación AML ni atendemos solicitudes KYC.

ComCash puede compartir su información con terceros proveedores contratados que ayudan en ciertas partes de nuestras operaciones comerciales, tales como: servicios de intercambio de criptodivisas, servicios de compra y venta de criptodivisas.

Nos aseguramos de que dichos terceros conozcan nuestras obligaciones en virtud de la presente Política de Privacidad y nuestras condiciones contractuales les prohíben compartir su información personal con terceros. Podemos compartir su información personal con las instituciones financieras con las que nos asociamos para procesar los pagos autorizados por usted.

5. Protección de datos personales

Nos tomamos muy en serio la seguridad de sus datos.

No permitiremos que terceros se pongan directamente en contacto con usted de forma no solicitada en relación con sus propios productos o servicios. No vendemos, comercializamos ni alquilamos sus datos personales a terceros.

Utilizamos ciertas medidas de seguridad para garantizar la protección de su información personal. Sin embargo, no podemos garantizar que estas medidas impidan que cualquier persona que intente eludir la configuración de privacidad o seguridad de nuestro sitio web mediante acciones imprevistas y/o ilegales.

Cumplimos las normas generalmente aceptadas para proteger su información. En particular, hemos adoptado al menos las siguientes medidas:

Utilizamos el cifrado para todas las conexiones de red a través de las cuales se transmiten datos;

Comprobamos nuestros sistemas para detectar vulnerabilidades y problemas de seguridad al menos una vez cada 12 meses;

El acceso a los datos sensibles está protegido, por ejemplo, con contraseñas;

Los procesos de respuesta a incidentes se prueban al menos una vez cada 12 meses;

Implantación de un sistema automatizado para supervisar los registros y otros eventos de seguridad y generar alertas de eventos anómalos o de seguridad.

Nuestros empleados y terceros están obligados a mantener la confidencialidad de los datos personales cuando acceden a sus datos.

Mejoramos constantemente nuestros sistemas de seguridad de datos y hacemos todo lo posible para evitar la fuga de datos. En caso de que se produzca, nos comprometemos a notificar el incidente a los usuarios lo antes posible y a hacer todo lo posible para minimizar las consecuencias negativas.

6. 6. Almacenamiento de datos

Conservaremos su información sólo durante el tiempo necesario para cumplir los fines establecidos en esta Política. Asimismo, limitaremos la conservación a lo estrictamente necesario para cumplir las obligaciones legales, resolver litigios y hacer cumplir los acuerdos.

Si solicita que eliminemos sus datos personales, atenderemos su solicitud en el plazo de dos semanas, eliminando los datos personales en la medida en que lo permitan las leyes y normativas aplicables. Tenga en cuenta que algunos datos pueden conservarse con fines legales, reglamentarios o técnicos.