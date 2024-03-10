Новый рекорд – Биткоин вышел за отметку в 70 000$

Comcash 08:24:36 10.03.2024

Биткоин установил новый исторический максимум во второй раз за эту неделю.

Согласно данным CoinMarketCap, Биткоин впервые за всю историю в пятницу 8 марта торговался выше 70 000 долларов США, а затем резко упал.

CoinMarketCap, агрегатор данных о криптовалютах, который собирает данные о ценах с 723 бирж, теперь заявляет, что рекордная цена Биткоина составляет 70 083 доллара США.

Конкурирующий агрегатор данных CoinGecko, который отслеживает цены активов на 980 биржах, также сообщил о новом торговом рекорде для крупнейшей в мире криптовалюты на уровне 69 255 долларов США.

По данным обоих поставщиков данных, с тех пор криптовалюта упала примерно до 67 000 долларов США.

Ранее на этой неделе Биткоин установил новый рекорд, ненадолго поднявшись выше 69 000 долларов США.

Однако, как и в пятницу, криптовалюта резко развернулась, потеряв почти 7% своей стоимости.

Недавние движения цен на биткоины подкреплены сочетанием факторов, включая технологические достижения, изменения в регулировании и макроэкономические условия.

Институциональный интерес к криптовалютам укрепился благодаря успеху спотовых биткоин-ETF в США.

Рынок также реагирует на позицию Федеральной резервной системы США по процентным ставкам: председатель Джером Пауэлл указывает, что американский Центральный банк близок к достаточной уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню в 2%, чтобы начать снижение ставок.

Напомним, что в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешила торговлю рядом биржевых фондов Биткоина. Таким образом, за последние несколько недель миллиарды долларов влились в ETF. Однако, несмотря на этот шаг, председатель Комиссии Гэри Генслер выступил с предупреждением, заявив: «Биткоин – это, прежде всего, спекулятивный, нестабильный актив, который также используется для незаконной деятельности, включая применение программ-вымогателей, отмывание денег, уклонение от санкций и финансирование терроризма».

Ожидается, что следующее сокращение Биткоина вдвое произойдет в апреле, что сократит приток предложения криптовалюты на 50%.

Одни полагают, что рост останется стабильным на протяжении достаточно долгого времени. Другие же считают, что нужно успеть на ралли прямо сейчас, пока цены ставят новые рекорды. Так или иначе, сервис Comcash.io призван помочь вам легко и быстро обменивать любые криптовалюты. Используйте все возможности нашего проекта, сохраняя высокий уровень безопасности при полной конфиденциальности.