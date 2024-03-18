Work hours from from 12:00 till 00:00 ( Moscow )

Сальвадор переместит свой фонд биткоинов в специальное хранилище

10:41:55 18.03.2024

Сальвадор переведет «большую часть» своих биткоин-активов на автономное устройство, которое будет храниться в физическом хранилище на территории центральноамериканской страны, заявил в четверг 14 марта 2024 года президент Найиб Букеле.

 

«Мы решили перевести большую часть наших биткоинов на холодный кошелек и хранить этот холодный кошелек в физическом хранилище на территории нашей страны», — сказал Букеле, который в прошлом месяце был переизбран президентом на второй срок.

 

Согласно информации с аккаунта Букеле в социальной сети, биткоин-портфель Сальвадора составляет около 407 миллионов долларов.

 

Истинный размер активов остается неясным, но недавний рост стоимости биткоинов возродил интерес к крупнейшей, хоть и нестабильной, криптовалюте в мире.

 

Напомним, что биткоин в четверг 15 марта достиг рекордного уровня в 73 800 долларов.

 

В сентябре 2021 года Сальвадор стал первой страной в мире, сделавшей биткоин законным платежным средством, что вызвало резкую критику. Одним из самых серьезных противников такого решения был Международный валютный фонд, который вел переговоры о предоставлении крупного кредита этой бедной стране.

 

Букеле также набросал планы создания безналоговой криптовалютной зоны, работающей на геотермальной энергии вулкана. Поскольку он готовится вступить в свой второй президентский срок, фундамент для этого так называемого Биткоин-Сити еще не заложен.

 

