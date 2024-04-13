Мемкоины вредны для криптоиндустрии? (07:38:22 13.04.2024)

Каждый новый бычий цикл в криптовалютном мире привносит свои причуды. В 2016 году это были первичные предложения монет, а в 2021 году — NFT. На этот раз мемкоины, как поток новых токенов с такими именами, как Bonk и Dogwifhat, находят популярность наряду с оригинальным мемкоином Doge и его имитаторами, такими как Shiba Inu и Pepe. В последнее время этот процесс еще больше ускорился благодаря взрывному росту количества монет в блокчейне Solana и таким сервисам, как Pump.fun, которые позволяют людям, даже совершенно не подготовленным в техническом плане, легко запускать и листинговать токены.

Вот как новостной сайт DeFi The Defiant описывает Pump.fun: «Процесс запуска так же прост, как нажать «Запустить новую монету» и ввести имя, тикер, описание и изображение для брендинга. Стоимость развертывания составляет 0,02 SOL или 3,50 доллара в текущих ценах. До того, как токен будет запущен в эксплуатацию, эмитент имеет возможность приобрести больше токенов по стартовой цене, и после этого он приступит к гонкам».

Отдельного рассмотрения заслуживает мнение, которое изложил аналитик Джефф Джон Робертс. Он считает, что это еще один пример того, как с каждым циклом криптоинструменты становятся все более доступными для обычных потребителей. В большинстве случаев можно радоваться развитию событий, но в случае с мемкоинами так сказать нельзя. Такие инструменты, как Pump.fun, отражают худшие аспекты криптоиндустрии – бессмысленные спекуляции и жадность, которая притворяется чем-то большим.

Конечно, привлекательность мемкоинов понятна. Это способ создать новые сообщества вокруг глупых идей, таких как забавные собаки или капризные лягушки, и может стать интересным способом почтить память знаменитостей, например – королевы Елизаветы II. Очевидно, что людей следует оставить в покое, чтобы они могли делать со своими деньгами все, что хотят. Если кто-то хочет развлечься за столом для блэкджека в казино или вложить свои сбережения в таймшер на Гаити, что ж, в конечном итоге это его дело. Аналогично стоит поступать, если кто-то хочет инвестировать во Floki или Grok вместо биткоинов или облигаций. Как говорится, не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему.

Что вызывает беспокойство в мемкоинах, так это то, что они не просто безобидное развлечение, хотя сторонники многих мемкоинов и любят рекламировать их как шутку, которая обрела собственную жизнь (как это было в случае с Doge). Циничные торгаши работают вместе, чтобы запустить мемкоины под видом создания сообщества или чего-то еще, но на самом деле их мотивация – найти доверчивых людей, которых можно банально обворовать.

В отличие от других блокчейн-проектов, которые пытаются выстроить оптимальную компьютерную сеть или выработать новые типы онлайн-управления, мемкоины бесполезны. И это нормально, пока вы не вспомните о многих молодых людях, которые могли бы наращивать свое благосостояние, покупая акции или облигации, но вместо этого прожигающих свои скудные финансы, приобретая цифровых собак. Вероятно, мы обязаны научить финансовой грамотности и уберечь от мошенничества, замаскированного под инвестиции, грядущие поколения.

И если обращение к лучшим инстинктам криптоиндустрии не сработает (а это случается редко), тогда личный интерес может помочь. Чтобы никто не забыл, индустрия сталкивается с самыми жестокими репрессиями со стороны регулирующих органов в своей истории, и такие токены, как Bonk, лишь дадут дополнительную пищу властям, стремящимся подавить крипто-отрасль. Держитесь подальше от мемкоинов.

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