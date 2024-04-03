Tether стал седьмым по величине держателем биткоинов (07:22:07 03.04.2024)

Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, инвестировал в Биткоин 618 миллионов долларов США, приобретя 8889 единиц цифровой валюты.

Сделка увеличивает объем биткоин-активов Tether до более чем 75 000 BTC, что делает компанию седьмым по величине держателем биткоинов в мире.

Инвестиции были осуществлены во время волны растущего институционального интереса к Биткоину. Этому способствуют одобрение американских спотовых биржевых фондов BTC и апрельское ожидание халвинга биткоинов, который должен сократить выпуск монеты вдвое.

Помимо поддержки своих криптовалютных проектов, Tether расширяет технологические горизонты.

Компания углубляется в технологии искусственного интеллекта, стремясь создать мультимодальные модели ИИ с открытым исходным кодом, которые могли бы переопределить отраслевые стандарты и способствовать инновациям и доступности в сфере искусственного интеллекта.

USDT компании Tether недавно достиг нового рубежа с рыночной капитализацией в 100 миллиардов долларов США, став первой стабильной монетой, достигшей этой отметки.

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