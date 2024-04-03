Представители торговой платформы Robinhood Markets заявили в четверг 6 июня 2024, что договорились к...

Халвинг биткоина в 2024 году: что это такое и чего от него ожидать?

Халвинг — это процесс, при котором вознаграждение за майнинг биткоина уменьшается вдвое. Это происхо...