Robinhood делает большую ставку на криптовалюту (15:10:54 06.06.2024)

Представители торговой платформы Robinhood Markets заявили в четверг 6 июня 2024, что договорились купить криптовалютную биржу Bitstamp примерно за 200 миллионов долларов, ускорив более широкое проникновение в цифровые активы благодаря крупнейшей сделке в своей истории.

Трейдинговое приложение, созданное 11 лет назад и популярное среди розничных трейдеров, стремилось расширить ассортимент своих продуктов, чтобы стать полноценным поставщиком финансовых услуг.

Приобретение Bitstamp, которая была основана в 2011 году и имеет 50 активных лицензий и регистраций по всему миру, ставит Robinhood в прямую конкуренцию таким гигантам отрасли, как Binance и Coinbase.

Bitstamp будет способствовать росту Robinhood Crypto и станет ее первым институциональным бизнесом. Основная спотовая биржа Bitstamp, популярная в Европе и Азии, имеет более 85 торгуемых активов и включает такие продукты, как стейкинг и кредитование.

«Пока что мы находимся в рамках ЕС, и мы рады продолжать расширяться и за его пределами. Приобретение Bitstamp ускорит нашу глобальную экспансию», — сказал в интервью Reuters Йоханн Кербрат, вице-президент и генеральный менеджер Robinhood Crypto.

Сделка, которая, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2025 года, осуществляется во время, когда криптобизнес Robinhood переживает быстрый рост, но также сталкивается с нормативными препятствиями в США.

Кербрат заявил, что компания намерена продолжать общение с регулирующими органами по мере продвижения вперед.

Криптовалютный бизнес Robinhood был движущей силой огромного роста прибыли в первом квартале в мае, но на той же неделе компания также сообщила, что получила «Уведомление Уэллса» от Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Уведомление сигнализирует о возможных предстоящих принудительных мерах.

Регулятор рынка утверждает, что криптотокены следует считать ценными бумагами и подчиняться правилам их регистрации. Криптофирмы, с другой стороны, обвинили SEC в злоупотреблениях.

Акции Robinhood в этом году выросли на 69% после того, как компания пообещала стремиться к «прибыльному росту». Аналитики ожидают, что корпорация нацелена на больший рост на фоне возрождения розничной торговли и увеличения внедрения криптовалют.

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