FAQ

Cash anonyme à partir de 5 000 $ et nettoyage de crypto-monnaie

Comment obtenir anonymement 5000 dollars en espèces grâce à Comcash ?

Grâce à notre service, vous pouvez facilement échanger vos crypto-monnaies contre de l'argent en dollars américains. Veuillez noter que le montant de la transaction doit être supérieur à 5000 dollars. En même temps, nous vous garantissons un anonymat complet. L'argent sera livré par coursier dans un endroit qui vous convient. Pour utiliser cette option, il vous suffit d'écrire à l'équipe d'assistance de notre service aux coordonnées indiquées dans l'en-tête du site. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le service sur la page de notre site web dans la section "Nettoyage de votre crypto".

Puis-je "nettoyer" mes crypto-monnaies en utilisant Comcash ?

Il arrive que les crypto-monnaies ne répondent plus aux exigences de sécurité en matière de stockage ou que d'autres problèmes surviennent. Avec l'aide de notre service, vous pouvez rendre votre crypto plus propre en supprimant les traces de son origine. Pour ce faire, il vous suffit de créer une opération d'échange ou de contacter les responsables de notre service via les contacts listés dans l'en-tête du site. Ainsi, nous vous rendrons des crypto-monnaies propres sans possibilité de remonter aux sources.

Procédures KYC/AML

Qu'est-ce que le KYC ?

Le KYC est le processus d'authentification ou de confirmation de l'identité et de l'adresse d'un client avant l'utilisation de toute offre financière. Les institutions financières établissent l'identité et l'adresse du client sur la base des documents justificatifs fournis. Il existe deux types de KYC : la vérification à distance et la vérification en personne.

Le premier type permet une vérification électronique, c'est-à-dire qu'il vous permet de bénéficier d'une procédure à distance et sans papier (ce que l'on appelle l'eKYC). Dans les autres cas, vous devrez vous rendre en personne auprès de l'institution financière et fournir les documents nécessaires.

Le service Comcash me demande-t-il de fournir des informations sur mon identité (KYC) ?

Contrairement à de nombreux autres services de crypto-monnaies, notre portail ne demande jamais de KYC en relation avec ses clients. Cela vous garantit un anonymat complet et une protection contre l'ingérence de tiers.

Qu'est-ce que la LAM ?

La lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) est un ensemble de règles, de principes, de législations, de réglementations, de processus et d'outils spécifiques au secteur financier qui visent à perturber les activités de blanchiment d'argent menées par des organisations criminelles ou terroristes.

La procédure comprend le suivi et le signalement des clients et des transactions suspects. Dans de nombreux pays, les institutions financières et autres entreprises sont tenues par la loi de respecter les règles de lutte contre le blanchiment d'argent. Par exemple, les institutions financières et d'assurance sont tenues de vérifier leurs clients conformément au principe "Know Your Customer" (KYC), qui comprend la légitimation et la vérification de l'identité.

Comcash vérifie-t-il mon AML ?

Le principe de base de notre service est de ne pas interférer dans les affaires de nos clients, en leur garantissant des transactions sûres et un anonymat complet. C'est pourquoi nous ne procédons en aucun cas à des procédures de vérification de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les transactions effectuées dans le cadre de notre service. Nous sommes convaincus que nos clients seront en mesure d'apprécier pleinement tous les avantages de cette approche.

Pour les partenaires

Est-il possible de faire des bénéfices avec Comcash ?

Nous sommes prêts à proposer des conditions de coopération individuelles à nos partenaires. Pour convenir des conditions de partenariat, discuter des détails et recevoir des instructions, vous pouvez contacter nos responsables aux coordonnées indiquées dans l'en-tête du site web.