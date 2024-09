Politique de confidentialité de ComCash

ComCash Exchange Service respecte et protège la vie privée de ses clients. La présente politique de confidentialité (" politique ") explique comment nous traitons les informations que nous recevons lorsque nous vous donnons accès à nos services. Veuillez prendre le temps de lire attentivement cette politique de confidentialité avant d'utiliser les services de ComCash.

Contenu du document

1. Quelles sont les informations que nous recueillons ?

2. Pourquoi recueillons-nous vos données personnelles ?

3. Base juridique pour le traitement de vos données personnelles

4. Transfert d'informations personnelles à d'autres parties

5. Protection des données personnelles

6. Stockage des données

Modifier la politique

La Politique est présentée dans sa version la plus récente. ComCash peut modifier unilatéralement la politique au fil du temps, notamment pour la mettre en conformité avec les dernières modifications de la législation applicable et de la pratique des tribunaux. Toutes les modifications entreront en vigueur à compter de la date de leur publication sur cette page, à moins qu'un terme différent ne soit spécifié dans le texte des modifications. Nous nous efforcerons d'organiser des moyens supplémentaires pour informer les utilisateurs des modifications apportées à la politique, mais nous vous demandons de vérifier régulièrement si la dernière version est disponible sur le site web.

1. Quelles sont les informations que nous recueillons ?

En fonction du service que vous souhaitez utiliser, nous pouvons collecter les types d'informations suivants : adresse électronique, journaux de transactions, données collectées par le biais de cookies et de technologies similaires.

Nous pouvons collecter des informations sur votre appareil, y compris, si possible, votre adresse IP, votre système d'exploitation et votre type de navigateur, à des fins d'administration du système, de résolution des problèmes et d'amélioration du service. Il s'agit de données statistiques sur les actions et les habitudes de navigation de nos utilisateurs, qui ne permettent pas d'identifier un individu.

Notre site web peut également utiliser des cookies. Cela nous aide à analyser les sessions de visites de nos services et nous permet de fournir un meilleur produit.

L'utilisateur a le droit de refuser ou de limiter l'utilisation des cookies. Dans ce cas, nous n'utiliserons que les cookies nécessaires au fonctionnement du site web (cookies techniques et de session).

2. Pourquoi recueillons-nous vos données personnelles ?

Nous collectons le minimum de données personnelles nécessaires, en respectant votre droit à la vie privée.

En acceptant la présente politique de confidentialité, vous nous autorisez à utiliser votre adresse électronique pour vous contacter et vous proposer des offres de coopération. Vous pouvez à tout moment nous demander de cesser de vous envoyer des courriers électroniques. Veuillez noter que l'adresse électronique que vous fournissez ne sera pas utilisée par ComCash à des fins trompeuses ni partagée avec des tiers à des fins de marketing.

Nous pouvons également utiliser le courrier électronique pour fournir une assistance à la clientèle.

Nous traitons vos informations techniques et vos cookies à des fins statistiques et analytiques afin d'améliorer le niveau de service que vous recevez sur le site Web de ComCash.

Nous n'utilisons pas le traitement automatisé des données à caractère personnel pour prendre des décisions qui ont des conséquences juridiques pour la personne concernée ou qui affectent ses droits et ses intérêts légitimes.

Nous veillons à ne jamais partager directement les informations personnelles des utilisateurs en échange d'une rémunération monétaire. ComCash ne partage, ne vend, ne loue ni ne prête aucune information personnelle à des tiers.

3. Base juridique pour le traitement de vos données personnelles

Collectivement, nous nous appuyons sur les bases suivantes pour le traitement des données :

Votre consentement explicite et éclairé à la politique de traitement des données à caractère personnel, tel qu'il est exprimé dans les formulaires de consentement ;

Notre intérêt légitime.

Nous obtenons généralement votre consentement pour traiter les données à caractère personnel conformément à la politique. Sans ce consentement, nous pouvons mettre fin à votre accès aux services ou limiter de manière significative la fonctionnalité des services.

4. Transfert d'informations personnelles à d'autres parties

ComCash ne collecte ni ne traite de données personnelles à des fins de vérification d'identité. Nous n'effectuons pas d'activités de vérification AML et ne répondons pas aux demandes KYC.

ComCash peut partager vos informations avec des fournisseurs tiers sous contrat qui nous aident dans certaines parties de nos opérations commerciales telles que : les services d'échange de crypto-monnaies, les services d'achat et de vente de crypto-monnaies.

Nous veillons à ce que ces tiers soient informés de nos obligations en vertu de la présente politique de confidentialité et de nos conditions contractuelles qui leur interdisent de partager vos informations personnelles avec qui que ce soit. Nous pouvons partager vos informations personnelles avec les institutions financières avec lesquelles nous sommes en relation afin de traiter les paiements que vous avez autorisés.

5. Protection des données personnelles

Nous prenons au sérieux la sécurité de vos données.

Nous n'autoriserons pas des tiers à vous contacter directement de manière non sollicitée au sujet de leurs propres produits ou services. Nous ne vendons pas, n'échangeons pas et ne louons pas vos informations d'identification personnelle à des tiers.

Nous utilisons certaines mesures de sécurité pour garantir la protection de vos informations personnelles. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ces mesures empêcheront toute personne de tenter de contourner les paramètres de confidentialité ou de sécurité de notre site web par des actions imprévues et/ou illégales.

Nous nous conformons aux normes généralement acceptées pour la protection de vos informations. En particulier, nous avons pris au moins les mesures suivantes :

Nous utilisons le cryptage pour toutes les connexions réseau par lesquelles les données sont transmises ;

Nous testons nos systèmes pour détecter les vulnérabilités et les problèmes de sécurité au moins une fois tous les 12 mois ;

L'accès aux données sensibles est protégé, par exemple par des mots de passe ;

Les processus de réponse aux incidents sont testés au moins une fois tous les 12 mois ;

Mise en place d'un système automatisé de surveillance des journaux et autres événements de sécurité et de génération d'alertes en cas d'événements anormaux ou de sécurité.

Nos employés et les tiers sont tenus de respecter la confidentialité des données personnelles lorsqu'ils accèdent à vos données.

Nous améliorons constamment nos systèmes de sécurité des données et faisons tout notre possible pour éviter les fuites de données. Si une telle fuite devait se produire, nous nous engageons à informer les utilisateurs de l'incident dès que possible et à faire tout notre possible pour minimiser les conséquences négatives.

6. Stockage des données

Nous ne conserverons vos informations que pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs définis dans la présente politique. Nous limiterons également la conservation à ce qui est nécessaire pour remplir les obligations légales, résoudre les litiges et faire appliquer les accords.

Si vous nous demandez de supprimer vos données à caractère personnel, nous répondrons à votre demande dans un délai de deux semaines, en supprimant les données à caractère personnel dans la mesure où les lois et réglementations applicables le permettent. Veuillez noter que certaines données peuvent être conservées à des fins juridiques, réglementaires ou techniques.