FAQ
С помощью нашего сервиса вы можете легко обменять свою крипту на наличные денежные средства в американских долларах. Обратите внимание, что сумма сделки должна составлять от 5000 $. При этом мы гарантируем вам полную анонимность. Деньги будут доставлены курьером в удобное для вас место. Чтобы использовать эту опцию, просто напишите в службу поддержки нашего сервиса по контактам, указанным в шапке сайта. Более подробную информацию об услуге вы сможете найти на странице нашего сайта в разделе «Чистка вашей крипты».
Бывает так, что криптовалюта перестает соответствовать требованиям безопасности хранения или возникают иные проблемы. При помощи нашего сервиса вы сможете сделать вашу крипту чище, убрав следы ее происхождения. Для этого потребуется всего лишь создать сделку на обмен или связаться с менеджерами нашего сервиса по контактам, указанным в шапке сайта. В итоге мы вернем вам чистую криптовалюту без возможности отслеживания источников.
KYC - это процесс аутентификации или подтверждения личности и адреса клиента, предваряющий использование каких-либо финансовых предложений. Финансовые учреждения устанавливают личность и адрес клиента на основе представленных подтверждающих документов. Существует два типа KYC – путем удаленной или личной верификации.
Первый тип допускает электронную верификацию, что означает, что он позволяет вам воспользоваться удаленным и безбумажным процессом (так называемый eKYC). В остальных случаях вам придется лично посетить финансовое учреждение и предоставить необходимые документы.
В отличие от многих других сервисов в сфере криптовалют, наш портал никогда не запрашивает KYC в отношении своих клиентов. Это гарантируем вам полную анонимность и защиту от вмешательства в операции третьих лиц.
Борьба с отмыванием денег (AML) - это набор правил, принципов, законодательных актов, нормативно-правовых актов, процессов и инструментов, специфичных для финансового сектора, целью которых является пресечение действий по отмыванию средств, полученных незаконным путем преступными или террористическими организациями.
Процедура включает в себя мониторинг и отчетность о подозрительных клиентах и транзакциях. Финансовые учреждения и другие предприятия во многих странах по закону обязаны следовать правилам AML. Например, финансовые и страховые учреждения обязаны проверять своих клиентов в соответствии с принципом «Знай своего клиента» (KYC), включающим в себя легитимацию и проверку личности.
Главный принцип работы нашего сервиса заключается в том, чтобы не вмешиваться в дела клиентов, гарантируя им безопасность сделок и полную анонимность. Именно поэтому мы ни при каких условиях не проводим процедуры проверки AML в отношении любых транзакций в рамках нашего сервиса. Мы уверены, что наши клиенты смогут в полной мере оценить все преимущества такого подхода.
Мы готовы предложить индивидуальные условия сотрудничества нашим партнерам. Для согласования условий партнерства, обсуждения деталей и получения инструкций вы можете связаться с нашими менеджерами по контактам, указанным в шапке сайта.
1. Стороны соглашения.
Договор заключается между интернет сервисом по обмену титульных знаков, далее Исполнитель, — с одной стороны, и Заказчик, в лице того, кто воспользовался услугами Исполнителя, — с другой стороны.
2. Стороны соглашения.
Договор заключается между интернет сервисом по обмену титульных знаков, далее Исполнитель, — с одной стороны, и Заказчик, в лице того, кто воспользовался услугами Исполнителя, — с другой стороны.
2.1
Договор заключается между интернет сервисом по обмену титульных знаков, далее Исполнитель, — с одной стороны, и Заказчик, в лице того, кто воспользовался услугами Исполнителя, — с другой стороны.
Под AML понимается совокупность законов, постановлений и процедур, установленных для предотвращения использования финансовых систем для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Это важнейший аспект финансовой безопасности, который помогает поддерживать целостность финансовых учреждений и их клиентов.
Под отмыванием денег понимается любая транзакция, направленная на сокрытие и/или изменение личности отправителя или приобретателя незаконно полученных денег, чтобы создать впечатление, что средства произошли из законных источников, хотя на самом деле это не так. Сюда входят деньги, предназначенные для финансирования терроризма или преступных действий. Примерами являются деньги, полученные от незаконной деятельности, такой как:
• Торговля наркотиками и психотропными веществами. • Похищение людей, пиратство и терроризм. • Преступления, связанные с нарушением экологического законодательства. • Незаконная торговля огнестрельным оружием и боеприпасами. • Взятки, растрата и нанесение ущерба государственной собственности. • Мошенничество, злоупотребление доверием и связанные с этим правонарушения. • Любые другие соответствующие правонарушения, упомянутые в международных конвенциях.
Правила AML, реализуемые широким кругом международных и национальных регулирующих органов, направлены на обнаружение и предотвращение этой деятельности, а также требуют от финансовых учреждений выявлять, отслеживать и сообщать о подозрительных транзакциях.
Сервис Comcash, действуя в качестве обменника криптовалют, имеет право не проверять AML своих клиентов. Мы придерживаемся принципа свободы, защиты и анонимности криптовалютных транзакций, что и реализуем в рамках своего проекта. В то же время, мы не отвечаем за действия в рамках AML политики наших партнеров. Искренне надеемся, что наш подход будет в полной мере оценен нашими клиентами.
1. Стороны соглашения.
Договор заключается между интернет сервисом по обмену титульных знаков, далее Исполнитель, — с одной стороны, и Заказчик, в лице того, кто воспользовался услугами Исполнителя, — с другой стороны.
1. Стороны соглашения.
Договор заключается между интернет сервисом по обмену титульных знаков, далее Исполнитель, — с одной стороны, и Заказчик, в лице того, кто воспользовался услугами Исполнителя, — с другой стороны.
1. Стороны соглашения.
Договор заключается между интернет сервисом по обмену титульных знаков, далее Исполнитель, — с одной стороны, и Заказчик, в лице того, кто воспользовался услугами Исполнителя, — с другой стороны.
1. Стороны соглашения.
Договор заключается между интернет сервисом по обмену титульных знаков, далее Исполнитель, — с одной стороны, и Заказчик, в лице того, кто воспользовался услугами Исполнителя, — с другой стороны.
1. Стороны соглашения.
Договор заключается между интернет сервисом по обмену титульных знаков, далее Исполнитель, — с одной стороны, и Заказчик, в лице того, кто воспользовался услугами Исполнителя, — с другой стороны.