Политика конфиденциальности ComCash

Обменный сервис ComCash уважает и защищает конфиденциальность своих клиентов. В настоящей Политике конфиденциальности («Политика») мы объясняем, как мы обрабатываем информацию, которую получаем, предоставляя вам доступ к нашим услугам. Пожалуйста, найдите время и внимательно прочтите настоящую Политику конфиденциальности, прежде чем использовать любую из услуг ComCash.

Содержание документа

1. Какую информацию мы собираем?

2. Почему мы собираем вашу персональную информацию?

3. Правовые основания для обработки вашей персональной информации

4. Передача персональной информации другим сторонам

5. Защита персональной информации

6. Хранение данных

Изменение Политики

Политика представлена ​​в самой актуальной версии. Со временем ComCash может в одностороннем порядке вносить изменения в Политику, в том числе для приведения в соответствие с последними изменениями действующего законодательства и судебной практики. Все изменения вступают в силу с момента их публикации на данной странице, если в тексте изменений не указан иной срок. Мы приложим все усилия для организации дополнительных способов уведомления пользователей об изменениях в Политике, но просим вас самостоятельно регулярно проверять наличие актуальной версии на сайте.

1. Какую информацию мы собираем?

В зависимости от услуги, которую вы хотите использовать, мы можем собирать следующие типы информации: адрес электронной почты, журналы транзакций, данные, собранные с помощью файлов cookie и аналогичных технологий.

Мы можем собирать информацию о вашем устройстве, включая, если возможно, ваш IP-адрес, операционную систему и тип браузера, для системного администрирования, решения проблем и улучшения обслуживания. Это статистические данные о действиях и шаблонах просмотра наших пользователей, которые не идентифицируют какую-либо личность.

Наш сайт также может использовать файлы cookie. Это помогает нам анализировать сеансы посещения наших сервисов и позволяет нам предоставлять лучший продукт.

Пользователь имеет право отказаться от применения файлов cookie или ограничить их использование. В этом случае мы будем использовать только те файлы cookie, которые необходимы для работы сайта (технические и сессионные файлы cookie).

2. Почему мы собираем вашу персональную информацию?

Мы собираем минимально необходимый объем персональных данных, поддерживая ваше право на конфиденциальность.

Принимая настоящую Политику конфиденциальности, вы разрешаете нам использовать ваш адрес электронной почты для связи с вами и передачи предложений по дальнейшему сотрудничеству. Вы всегда можете попросить прекратить передачу электронных писем от нас. Имейте в виду, что предоставленный вами адрес электронной почты не будет использоваться ComCash для вводящих в заблуждение целей и не будет предоставлен третьим лицам в маркетинговых целях.

Мы также можем использовать электронную почту в целях обеспечения поддержки пользователей.

Мы обрабатываем вашу техническую информацию и файлы cookie в статистических и аналитических целях, чтобы улучшить уровень услуг, которые вы получаете на веб-сайте ComCash.

Мы не используем автоматизированную обработку персональных данных для принятия решений, влекущих правовые последствия для субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы.

Мы гарантируем, что никогда не передаем персональные данные Пользователей напрямую за денежное вознаграждение. ComCash не будет передавать, продавать, сдавать в аренду или одалживать какую-либо персональную информацию третьим лицам.

3. Правовые основания для обработки вашей персональной информации

В совокупности мы полагаемся на следующие основания для обработки данных:

Ваше явное информированное согласие с Политикой обработки персональных данных, выраженное через формы согласия;

Наш законный интерес.

Как правило, мы получаем ваше согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой. Без получения такого согласия мы имеем возможность прекратить для вас доступ к сервисам или существенно ограничить функциональность сервисов.

4. Передача персональной информации другим сторонам

ComCash не собирает и не обрабатывает персональные данные для проверки личности. Нами не осуществляются действия по проверке AML и не выполняются запросы KYC.

ComCash может передавать вашу информацию сторонним поставщикам по договору, которые помогают в некоторых частях наших бизнес-операций, таких как: услуги обмена криптовалюты, услуги покупки и продажи криптовалюты.

Мы гарантируем, что любая такая третья сторона осведомлена о наших обязательствах в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, и наши договорные условия запрещают ей передавать вашу персональную информацию кому-либо еще. Мы можем передавать вашу персональную информацию финансовым учреждениям, с которыми мы сотрудничаем, для обработки разрешенных вами платежей.

5. Защита персональной информации

Мы серьезно относимся к безопасности ваших данных.

Настоящая Политика представлена ​​в самой актуальной версии. Со временем мы можем в одностороннем порядке вносить изменения в Политику, в том числе для приведения в соответствие с последними изменениями действующего законодательства и судебной практики. Все изменения вступают в силу с момента их публикации на данной странице, если в тексте изменений не указан иной срок. ComCash приложит все усилия для организации дополнительных способов уведомления пользователей об изменениях в Политике, но просим вас регулярно проверять наличие последней версии самостоятельно.

Мы не позволим третьим лицам связываться с вами напрямую на нежелательных основаниях в отношении их собственных продуктов или услуг. Мы не продаем, не обмениваем и не сдаем в аренду вашу личную идентификационную информацию другим лицам.

Мы используем определенные меры безопасности, чтобы обеспечить защиту вашей персональной информации. Однако мы не можем гарантировать, что эти меры остановят любых лиц, пытающихся обойти настройки конфиденциальности или безопасности на нашем веб-сайте посредством непредвиденных и/или незаконных действий.

Мы соблюдаем общепринятые стандарты защиты вашей информации. В частности, мы приняли как минимум следующие меры:

Мы используем шифрование для всех сетевых подключений, через которые передаются данные;

Мы тестируем наши системы на наличие уязвимостей и проблем безопасности не реже одного раза в 12 месяцев;

Доступ к конфиденциальным данным защищен, например, с помощью паролей;

Процессы реагирования на инциденты тестируются не реже одного раза в 12 месяцев;

Внедрена автоматизированная система мониторинга журналов и других событий безопасности, а также формирования предупреждений об аномальных событиях или событиях, связанных с безопасностью.

Наши сотрудники и третьи лица обязаны сохранять конфиденциальность персональных данных при доступе к вашим данным.

Мы постоянно совершенствуем наши системы безопасности данных и делаем все возможное, чтобы предотвратить их утечку. В случае возникновения такой утечки мы обязуемся как можно быстрее оповестить пользователей о происшествии, а также приложить все усилия для минимизации негативных последствий.

6. Хранение данных

Мы будем хранить вашу информацию только до тех пор, пока это необходимо для достижения целей, изложенных в настоящей Политике. Мы также ограничим хранение только тем, что необходимо для выполнения юридических обязательств, разрешения споров и обеспечения соблюдения соглашений.

Если вы потребуете удалить ваши персональные данные, мы выполним ваш запрос в течение двух недель, удалив персональные данные в пределах, разрешенных применимыми законами и правилами. Обратите внимание, что некоторые данные могут быть сохранены для юридических, нормативных или технических целей.