Старые биткоин-кошельки продолжают просыпаться (16:54:50 25.04.2024)

15 апреля этого года давно бездействующий биткоин-кошелек ожил впервые почти за 14 лет. Владелец кошелька отправил на Coinbase 50 миллионов долларов в биткоинах, получив прибыль в размере более 3 миллионов долларов от монет, каждая из которых раньше стоила меньше цента. Сделка была необычной, но вряд ли уникальной. Почти каждую неделю кошелек первых дней существования Биткоина «просыпается», поднимая вопрос о том, сколько еще монет, предположительно утерянных, смогут вернуться в обращение.

Ныне, когда количество биткоинов, добываемых каждый день, составляет менее 10% от того, что было раньше, кошельки давних времен, многие из которых держат значительные состояния, могут привлечь больший интерес.

Те, кто проявляет лишь случайный интерес к криптовалюте, могут быть удивлены, узнав, что существует около 1,75 миллиона биткоин-кошельков, многие из которых содержат значительные суммы денег, которые совершенно неактивны в течение десятилетия или более. По состоянию на середину марта в этих кошельках (не включая около 30 000 кошельков, связанных с создателем биткоинов Сатоши Накамото) содержалось 1 798 681 биткоин, стоимость которых сегодня составляет около 121 миллиарда долларов.

Эти 1,8 миллиона «потерянных» монет составляют около 8,5% от общего количества в 21 миллион монет (93% из которых уже добыты), которые когда-либо будут существовать.

В большинстве случаев невозможно знать наверняка, что случилось с конкретным кошельком, но можно с уверенностью сказать, что многие из них действительно исчезли навсегда. На заре существования Биткоина валюта была практически бесполезной – она превысила отметку в 1 доллар только в 2011 году – поэтому многие люди, получившие ее, возможно, совсем забыли о ней или не удосужились защитить секретные ключи, необходимые для открытия кошелька. Такая ситуация была особенно распространена в эпоху до 2012 года, когда не существовало таких компаний, как Coinbase, которые хранят закрытые ключи от имени пользователей.

Но не все спящие кошельки потеряны или заброшены. Биткоин известен своей большой коллекцией «ходлеров», которые клянутся никогда не продавать свои запасы (или, по крайней мере, удерживать их в течение очень долгого времени). Именно эти люди — те, у кого «бриллиантовые руки», выражаясь криптографическим языком, — ответственны за небольшое количество кошельков, которые стали активными с 2018 года.

Так почему же они вновь оживают? Анализ новых активных кошельков показал, что в семи случаях из ста наблюдалась статистически значимая корреляция между изменениями цен на биткоины и активностью кошельков на конкретной неделе. Однако в большинстве случаев всплеск активности кошельков не коррелировал с очевидным внешним событием.

В целом, темпы пробуждения старых кошельков были довольно предсказуемыми. Например, неделя 25 марта продемонстрировала типичную картину, когда 172 давно бездействующих кошелька стали активными: 169 из них содержали менее 50 биткоинов, а один из них — более 1000. Многие держатели биткоинов владеют более чем одним кошельком, особенно те, кто появился на сцене до 2014 года, поэтому количество людей, активировавших кошельки на этой неделе, вероятно, намного ниже 172.

Данные показывают, что старые кошельки будут продолжать пробуждаться устойчивыми, но замедляющимися темпами, пока количество потерянных биткоинов не станет более или менее фиксированным — возможно, около 1,5 миллиона.

Однако можно представить себе будущий сценарий, в котором скорость пробуждения кошельков увеличится. Если говорить конкретнее, то это может произойти, когда ходлеры до 2014 года состарятся и завещают биткоины, которыми они давно владеют, своим детям, которые, в свою очередь, продадут их. Однако до такого события могут пройти десятилетия, поскольку большинству ранних биткоинеров было от двадцати до тридцати лет.

Наконец, как отмечалось выше, в цифры «потерянных» биткоинов не включены кошельки, контролируемые Сатоши, которому, по различным оценкам, принадлежит около 1,1 миллиона биткоинов. В недавнем отчете Fortune о состоянии Сатоши (около 75 миллиардов долларов) было обнаружено, что большинство давних наблюдателей за криптовалютами считают, что создатель Биткоина давно превратился в миф, и что крайне маловероятно, что он когда-либо снова прикоснется к своим кошелькам.

Если это так, то общее количество пропавших биткоинов в настоящее время составляет около 2,9 миллиона — почти 14% от общего количества. В долгосрочной перспективе, скорее всего, эти биткоины станут цифровой версией потерянного сокровища, которое так и не было найдено.

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