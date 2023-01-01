   comcash_exchange Обработка заявок в течении   30 минут Часы работы с   12:00   до   00:00
Обработка заявок в течении   30 минут Часы работы с   12:00   до   00:00
Поддержка FAQ Репутация Наличные курьером
Jabber/TOX
Bot
Тарифы
Репутация
Наличные курьером
FAQ
Отзывы
Поддержка
Jabber/TOX
Comcash - русский язык Comcash - english language Comcash - langue française Comcash - deutsche Sprache Comcash - lengua española
  comcash_exchange

Создайте новый обмен BTC -> DAI

Создайте новый обмен BTC -> DAI

Вы отправляете
Min: 0 Max: 0
Вы отправляете
ВНИМАНИЕ! При отправке суммы меньше минимальной, средства не зачисляются, обращайтесь в поддержку Telegram
Номер карты отправителя
Адрес кошелька отправителя

Выбранный тариф

Никаких скрытых комиссий

Вы получаете
Вы получаете
Курс изменится через: 00:00
Карта получателя или номер телефона (+79xxxxxxxxx)
Кошелек получателя
Ваш паспорт
Город
Актуальные города и страны
Email
Telegram
Номер телефона
Укажите банк
Ваше имя
Ваша фамилия
Ваше отчество
Продолжить

Нажимая продолжить вы соглашаетесь с Правилами Сайта

Создайте новый обмен BTC -> DAI

Пожалуйста проверьте правильность набранных данных

Вы отправляете
0,00000001 BTC

Вы получаете
0,00000001 BTC

Время на оплату

30 мин

Назад

Нажимая продолжить вы соглашаетесь с Правилами Сайта

Запрос принят!

Ожидайте мы напишем вам в телеграм

Принять

Обмен Bitcoin на DAI: Ваш гид по быстрому и анонимному обмену

Ваш надежный обменник криптовалют без KYC и AML

В мире цифровых финансов, где скорость и анонимность играют ключевую роль, наш сервис предлагает уникальную возможность обменять Bitcoin на DAI без необходимости прохождения процедур KYC и AML. Это позволяет пользователям наслаждаться преимуществами быстрого обмена, сохраняя полную конфиденциальность и минимальные комиссии. Мы обеспечиваем безопасную и надежную платформу, которая идеально подходит для тех, кто ищет обмен без AML и KYC.

Преимущества нашего сервиса

Обмен без проверок KYC/AML

В нашем сервисе вы можете совершать обмены без задержек и лишней бюрократии. Мы гарантируем, что каждая операция будет выполнена максимально просто и понятно, чтобы вы могли сосредоточиться на ваших финансовых целях, а не на бумажной волоките.

Выгодные курсы обмена

Мы предлагаем одни из самых конкурентоспособных курсов обмена на рынке, что позволяет нашим клиентам получать максимальную выгоду от каждой транзакции. Наша платформа регулярно обновляется, чтобы предоставлять актуальные и выгодные курсы обмена.

Мгновенный перевод

Как только ваша транзакция будет подтверждена, DAI немедленно отправляются на ваш кошелек. Это значит, что вы не должны ждать обработки транзакции, и ваши средства будут доступны для дальнейшего использования без задержек.

Как обменять BTC на DAI: Простой и надежный процесс

Шаги для быстрого обмена Bitcoin на DAI

Процесс обмена на нашем сайте занимает всего несколько простых шагов:

  1. Выбор валют: На странице обмена выберите Bitcoin как отправляемую валюту и DAI как получаемую.
  2. Ввод суммы обмена: Укажите количество BTC, которое вы хотите обменять.
  3. Оформление и подтверждение: После ввода необходимых деталей, подтвердите обмен и выполните перевод.
  4. Получение DAI: Ваши DAI будут немедленно отправлены на ваш кошелек после обработки транзакции.

Почему наш обменник BTC на DAI — ваш лучший выбор

Безопасный и выгодный обмен криптовалют

Выбор нашего обменника для конвертации Bitcoin в DAI означает выбор платформы, которая ценит ваше время и конфиденциальность. Мы используем последние технологии безопасности для защиты ваших транзакций и личных данных.

Наши главные преимущества:

  • Полная анонимность: Мы уважаем приватность наших клиентов и гарантируем анонимность всех операций.
  • Техническая поддержка 24/7: Наша команда всегда готова помочь вам с любым вопросом или проблемой.
  • Низкие комиссии: Мы предлагаем одни из самых низких комиссий на рынке для всех видов обменных операций.

Выбор нашего сервиса для обмена Bitcoin на DAI без процедур KYC и AML позволит вам наслаждаться всеми преимуществами быстрого, безопасного и выгодного обмена. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов, которые уже оценили преимущества работы с нами. Воспользуйтесь нашим обменником уже сегодня, чтобы убедиться в его эффективности и надежности.

Обмен Tether ERC20 USDT на Наличные USD/EUR без AML и KYC

Обмен TRON TRX на Bitcoin Cash BCH без AML и KYC

Обмен Litecoin LTC на Наличные USD/EUR без AML и KYC

Обмен Polygon MATIC на Cardano ADA без AML и KYC

Обмен Bitcoin BTC на Tether ERC20 USDT без AML и KYC

Обмен Dogecoin DOGE на СБП без AML и KYC

Обмен Bitcoin BTC на Наличные USD/EUR без AML и KYC

Обмен Litecoin LTC на Ton coin без AML и KYC

Обмен TRON TRX на Ton coin без AML и KYC

Обмен Ethereum ETH на Monero XMR без AML и KYC

Забыли пароль?

Обновите ваш пароль

Проверьте вашу почту!

Мы отправили Вам письмо, пройдите верификацию

Продолжить

Верификация карты

Подлинность вашей карты проверяется, не закрывайте страницу.

Время проверки загруженных документов не более 10 минут

Идет проверка