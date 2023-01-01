   comcash_exchange Обработка заявок в течении   30 минут Часы работы с   12:00   до   00:00
Обработка заявок в течении   30 минут Часы работы с   12:00   до   00:00
Поддержка FAQ Репутация Наличные курьером
Jabber/TOX
Bot
Тарифы
Репутация
Наличные курьером
FAQ
Отзывы
Поддержка
Jabber/TOX
Comcash - русский язык Comcash - english language Comcash - langue française Comcash - deutsche Sprache Comcash - lengua española
  comcash_exchange

Создайте новый обмен XRP -> SBERRUB

Создайте новый обмен XRP -> SBERRUB

Вы отправляете
Min: 0 Max: 0
Вы отправляете
ВНИМАНИЕ! При отправке суммы меньше минимальной, средства не зачисляются, обращайтесь в поддержку Telegram
Номер карты отправителя
Адрес кошелька отправителя

Выбранный тариф

Никаких скрытых комиссий

Вы получаете
Вы получаете
Курс изменится через: 00:00
Карта получателя или номер телефона (+79xxxxxxxxx)
Кошелек получателя
Ваш паспорт
Город
Актуальные города и страны
Email
Telegram
Номер телефона
Укажите банк
Ваше имя
Ваша фамилия
Ваше отчество
Продолжить

Нажимая продолжить вы соглашаетесь с Правилами Сайта

Создайте новый обмен XRP -> SBERRUB

Пожалуйста проверьте правильность набранных данных

Вы отправляете
0,00000001 BTC

Вы получаете
0,00000001 BTC

Время на оплату

30 мин

Назад

Нажимая продолжить вы соглашаетесь с Правилами Сайта

Запрос принят!

Ожидайте мы напишем вам в телеграм

Принять

Обмен XRP на рубли Сбербанка: безопасно и выгодно

Быстрый обмен Ripple (XRP) на рубли Сбербанка без прохождения KYC и AML

В современном мире криптовалют, где каждая секунда на счету, ComCash предлагает мгновенный обмен XRP на рубли Сбербанка, минуя длительные процедуры KYC и AML. Это уникальное предложение для тех, кто ценит свое время и стремится к максимальной конфиденциальности.

Преимущества использования ComCash для обмена XRP

Почему стоит выбрать ComCash для обмена Ripple на рубли?

Выбор сервиса обмена ComCash означает выбор надежности и удобства. Мы предлагаем:

  • Анонимность и безопасность: Ваши операции остаются конфиденциальными благодаря отказу от процедур KYC и AML.
  • Выгодные курсы обмена: Получите лучшие рыночные курсы для обмена XRP на рубли Сбербанка без скрытых комиссий.
  • Быстрота транзакций: Мгновенное зачисление средств на вашу карту Сбербанка, чтобы вы могли использовать их, когда вам удобно.
  • Поддержка клиентов 24/7: Наша команда всегда готова помочь вам на любом этапе обмена.

Как произвести обмен

Простые шаги для обмена XRP на рубли Сбербанка через ComCash:

  1. Посетите страницу обмена валюты и выберите направление обмена (XRP на рубли Сбербанка).
  2. Укажите количество XRP для обмена и проверьте предложенный курс.
  3. Введите данные вашей карты Сбербанка и подтвердите транзакцию.
  4. Дождитесь мгновенного зачисления рублей на вашу карту.

Вопросы и ответы

Ответы на часто задаваемые вопросы о обмене Ripple на рубли:

  • Какие существуют лимиты на обмен? На нашем сайте установлены определенные лимиты для обмена без прохождения процедур KYC и AML, детали можно уточнить на странице услуг.

  • Сколько времени занимает обработка обмена? Обмены обрабатываются мгновенно, но время зачисления средств может зависеть от вашего банка.

  • Как обеспечивается безопасность обмена? Все транзакции защищены современными технологиями шифрования и безопасности данных.

Ваш надежный путь к обмену Ripple на рубли Сбербанка

С ComCash вы получаете быстрый, безопасный и выгодный обмен XRP на рубли Сбербанка. Присоединяйтесь к числу довольных клиентов, уже оценивших преимущества работы с нами.

Обмен Usdt Bep20 на Ethereum ETH без AML и KYC

Обмен Dai DAI на Dai DAI без AML и KYC

Обмен Litecoin LTC на Наличные USD/EUR без AML и KYC

Обмен Ethereum ETH на Наличные USD/EUR без AML и KYC

Обмен Litecoin LTC на СБП без AML и KYC

Обмен Monero XMR на Ton coin без AML и KYC

Обмен Monero XMR на Cardano ADA без AML и KYC

Обмен Tether TRC20 USDT на Polygon MATIC без AML и KYC

Обмен Dai DAI на Tether TRC20 USDT без AML и KYC

Обмен Ethereum ETH на Bitcoin Cash BCH без AML и KYC

Забыли пароль?

Обновите ваш пароль

Проверьте вашу почту!

Мы отправили Вам письмо, пройдите верификацию

Продолжить

Верификация карты

Подлинность вашей карты проверяется, не закрывайте страницу.

Время проверки загруженных документов не более 10 минут

Идет проверка